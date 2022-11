Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Unfall durch missachtete Vorfahrt leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Volmestraße wurden Polizisten am Freitag (25.11.2022) gegen 12 Uhr auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, der sich kurz zuvor ereignete. Ein Golf-Fahrer missachtete nach bisherigem Stand der Ermittlungen die Vorfahrt eines anderen Autos und stieß mit diesem zusammen. Der 38-jährige befuhr mit seinem Golf die Obere Wasserstraße aus Richtung Buschhofstraße. Im Einmündungsbereich wollte er nach rechts auf die Volmestraße abbiegen. Ein anderer Autofahrer, der aus Sicht des Wuppertalers von links aus Richtung Emst kam, ermöglichte ihm die Zufahrt. Er setzte seine Fahrt fort und stieß mit dem San Yang eines 47-Jährigen zusammen, der eine Kollision trotz starkem Abbremsen nicht mehr verhindern konnte. Der 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Er konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell