POL-HA: 61-Jährigem wird das Handy geraubt

Hagen - Haspe (ots) - Am Freitag, 25.11.2022, kam es in der Vollbrinkstraße in Haspe zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 88 jährigen Hagenerin. Als die Geschädigte Einkäufe in ihrem Pkw verstaute, wurde sie von einem bislang noch unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte, ob die Geschädigte Geld für einen Einkaufswagen wechseln könne. Die Hagenerin holte ihre Geldbörse hervor und öffnete das ...

