Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.08.2022) gegen 14:30 Uhr bemerkte eine derzeit unbekannte Zeugin, wie ein 16-Jähriger sich an süßen Teilchen in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße (Ecke Taubenstraße), bedienen wollte. Die Zeugin sprach den 16-Jährigen auf sein Verhalten an. Anschließend beleidigte und bedrohte dieser die Zeugin und weitere Personen mit einem Messer. Es wird nach der unbekannten Zeugin und weiteren Anwesenden gesucht! Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

