POL-HA: Trickdiebstahl in Hagen Haspe - Seniorin dreist bestohlen

Hagen - Haspe (ots)

Am Freitag, 25.11.2022, kam es in der Vollbrinkstraße in Haspe zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 88 jährigen Hagenerin. Als die Geschädigte Einkäufe in ihrem Pkw verstaute, wurde sie von einem bislang noch unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte, ob die Geschädigte Geld für einen Einkaufswagen wechseln könne. Die Hagenerin holte ihre Geldbörse hervor und öffnete das Kleingeldfach. Der Mann kam ihr dabei sehr nahe und suchte ebenfalls in der Börse nach Kleingeld. Als die Seniorin daraufhin die Geldbörse wegzog, entfernte sich der Mann fußläufig. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte fest, dass das Scheinfach ihrer Geldbörse leer war und der Mann offensichtlich 30 EUR Scheingeld entwendet hatte. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: südosteuropäischer Phänotyp, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, rundes Gesicht, bekleidet mit einem khakifarbenen Parker. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen. (tx)

