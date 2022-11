Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 25.11.2022, 18:20 Uhr, bis 26.11.2022, 00:15 Uhr, kam es in der Pfälzer Straße in Hagen-Haspe zu einem Wohnungseinbruch in ein dortiges Einfamilienhaus. Die Geschädigten kehrten gegen 00:15 Uhr zu ihrem Wohnhaus zurück und stellten eine vollständig durchwühlte Wohnung fest. Ein bislang unbekannter Täter dürfte sich mit einem Werkzeug Zugang durch das Badezimmerfenster verschafft haben. Dem ersten Anschein nach würden Schmuck und Uhren fehlen. Der Tatort wurde der Kriminal-Wache übergeben. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

