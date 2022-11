Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsbrand in der Wehringhauser Straße

Hagen-Wehringhausen (ots)

Angebranntes Essen hat am Donnerstagabend (24.11.2022) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 22.00 Uhr kehrte ein 25-Jähriger in seine Wohnung in der Wehringhauser Straße zurück. Diese hat er nur kurz für den Besuch eines Nachbarn verlassen. Beim Öffnen seiner Wohnungstür stellte der Mann eine starke Rauchentwicklung fest. Er verließ daraufhin die Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das angebrannte Essen haben Teile der Küche Feuer gefangen. Aufgrund einer starken Verrußung war die Wohnung im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell