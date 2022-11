Polizei Hagen

POL-HA: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall angefahren

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (24.11.2022) leicht verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein in Hagen lebender Mann mit seinem Opel die Alleestraße. Plötzlich trat zwischen zwei geparkten Autos der Sechsjährige auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte der 25-jährige Opelfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in eine Hagener Klinik gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun die näheren Umstände des Unfalls. (sch)

