POL-HA: 35-Jähriger verursacht volltrunken Verkehrsunfall

Hagen-Haspe (ots) - Polizeibeamte hielten in der Nacht von Mittwoch (23.11.2022) auf Donnerstag in Haspe einen 20-jährigen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter Drogeneinfluss stand und sein Fahrzeug nicht angemeldet hatte. Gegen 00.15 Uhr wurden die Beamten in der Kölner Straße auf ...

