Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit abgemeldetem Roller unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht von Mittwoch (23.11.2022) auf Donnerstag in Haspe einen 20-jährigen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter Drogeneinfluss stand und sein Fahrzeug nicht angemeldet hatte. Gegen 00.15 Uhr wurden die Beamten in der Kölner Straße auf den 20-Jährigen aufmerksam. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Außerdem fanden die Polizisten durch Abfragen in den polizeilichen Auskunftssystemen heraus, dass der Roller nicht zugelassen war und das daran angebrachte Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Auf Nachfrage gab der Mann dann außerdem zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogentest schlug auf die Wirkstoffe Amphetamin und Cannabis an. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, des Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

