Polizei Mettmann

POL-ME: 82-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Ratingen - 2205122

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine 82-jährige Seniorin aus Ratingen ist am Mittwoch (18. Mai 2022) in Ratingen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Die Seniorin war gegen 11 Uhr eigenen Angaben zufolge mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Alten Kirchweg unterwegs. Als sie die Elisabethstraße überqueren wollte, wurde sie von einem BMW angefahren, der aus der Elisabethstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die 82-Jährige stürzte durch den Aufprall zur rechten Seite. Da die Seniorin zunächst davon ausging unverletzt zu sein, tauschte sie vor Ort nur die Personalien mit dem 90-jährigen BMW-Fahrer aus. Erst zuhause stellte sie eine Verletzung fest, begab sich in ärztliche Behandlung und informierte die Polizei.

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall im Kreuzungsbereich Alter Kirchweg/ Elisabethstraße ebenfalls beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Die Wache in Ratingen ist unter der Nummer 02102 9981-6210 jederzeit erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell