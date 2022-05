Polizei Mettmann

POL-ME: Anwohner bei Kellerbrand verletzt - Ratingen - 2205120

Mettmann (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Breitscheider Weg in Ratingen in der Nacht zu Mittwoch (18. Mai 2022) wurde ein Anwohner verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe die ots-Mitteilung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5225038), informierten Anwohner gegen 00:45 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen Brandausbruch im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Breitscheider Weg in Lintorf bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte brachten die sich zum Teil noch in ihren Wohnungen befindlichen Bewohner ins Freie und löschten zeitnah das Feuer an einem Kellerverschlag. Größerer Schaden konnte dank des schnellen Eingreifens glücklicherweise verhindert werden.

Rettungskräfte brachten einen 23-jährigen Bewohner nach einer notärztlichen Versorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Er hatte bei dem Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, leichte Verletzungen erlitten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer im Keller des Hauses absichtlich gelegt wurde und hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell