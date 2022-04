Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger erbeuten wieder Geld

Heinsberg-Dremmen/Erkelenz-Borschemich (ots)

Am Montag (25. April) hatten Betrüger im Kreisgebiet abermals Erfolg und gelangten an Geld. Die Täter traten an diesem Tag mit einer 67 Jahre alten Frau aus Dremmen und einem 50-jährigen Borschemicher über einen Messenger Dienst in Kontakt. Die Vorgehensweise war dieselbe wie in der Vergangenheit: Nachdem sie sich als vermeintlicher Sohn beziehungsweise Tochter ausgegeben hatten, baten sie unter einem Vorwand um die Überweisung von Geld. In beiden Fällen überwiesen sowohl die Heinsbergerin als auch der Mann aus Erkelenz, im guten Glauben, ihren Kindern helfen zu können, vierstellige Beträge. Als sie schließlich merkten, dass sie betrogen wurden, erstatteten sie Anzeigen bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell