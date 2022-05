Polizei Mettmann

POL-ME: 234 Geschwindigkeitsverstöße in sechs Stunden - Langenfeld - 2205121

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Dienstag (17. Mai 2022) in Langenfeld im Vorfeld nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und hierbei eine Vielzahl von Verstößen ahnden müssen.

Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21 Uhr hatten die Experten der Verkehrsüberwachung ihr Messgerät an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld kurz vor der Stadtgrenze nach Düsseldorf aufgebaut. Hier gilt ein Tempolimit von 50 km/h - allerdings hielten sich in den sechs Stunden der Geschwindigkeitsüberwachung 234 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht daran und waren mitunter deutlich zu schnell unterwegs.

Unrühmlicher Spitzenreiter war um 20:34 Uhr der Fahrer eines Mercedes mit Kreis Mettmanner Kennzeichen, der mit sage und schreibe 121 km/h an der Kontrollstelle geblitzt wurde. Seine Strafe: Auf ihn warten nicht nur zwei Punkte in Flensburg, sondern auch ein dreimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro.

Die Polizei stellt klar:

Neben den im Vorfeld angekündigten Standorten der Geschwindigkeitsmessstellen kontrolliert die Polizei auch in Zukunft weiterhin und regelmäßig an nicht vorangekündigten Standorten die Geschwindigkeiten, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

