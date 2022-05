POL-ME: Mit 1,6 Promille von der Fahrbahn abgekommen - Haan - 2205123

Polizei Mettmann

Haan - 2205123

Mettmann

Am Mittwoch (18. Mai 2022) hat eine betrunkene Autofahrerin in Haan einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist.

Folgendes war geschehen:

Laut Zeugenangaben war gegen 15:10 Uhr eine Frau in ihrem VW Golf in Haan über die Bahnhofstraße gefahren, als sie auf Höhe der Hausnummer 84 plötzlich und ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Straße abkam und dort mit ihrem Wagen in einen dort abgestellten weiteren VW Golf prallte. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurden aber weder die Fahrerin, eine 42-jährige Hildenerin, noch ihr elf Jahre alter Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, bei dem Unfall verletzt.

Als die Polizei kurz darauf an der Unfallörtlichkeit eintraf, stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit einem Wert von annähernd 1,6 Promille (0,78 mg/l) auffallend positiv. Das hatte zur Folge, dass die Frau mit zur Wache musste, wo zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Der Golf der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

