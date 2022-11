Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Werkstatt

Hagen-Haspe (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag (23.11.2022) bis Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Erzstraße eingebrochen. Gegen 07.30 Uhr fiel einem Mitarbeiter der Werkstatt auf, dass zwei Türen aufgehebelt und ein Fenster eingeschlagen worden sind. Bei einer ersten Sichtung ist dem Mann aufgefallen, dass offensichtlich ein Laptop gestohlen werden ist. Die Kriminalpolizei hat den Tatort aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Bereich der Werkstatt gemacht haben, sich unter der 02331 - 986 2066 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (sch)

