Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Täter festgenommen

Hagen - Innenstadt (ots)

Am frühen Samstag Morgen, 26.11.2022, gegen 02:50 Uhr befand sich ein 48 jähriger Hagener auf der Bahnhofstraße in der Hagner Innenstadt. Als er sich von der Deutschen Bank aus in Richtung Neumarkstraße begab wurde er plötzlich und unerwartet von hinten angegangen und geschubst. Hierbei raubte ihm ein 17 jähriger Jugendlicher zunächst seine Geldbörse. Der Geschädigte konnte jedoch einen Sturz verhindern und nahm umgehend die Verfolgung des Täters auf. 3 junge Hagener im Alter von 19 und 20 Jahren wurden Zeugen des Raubes und schlossen sich dem Geschädigten sofort an. Schließlich konnte der Räuber noch auf der Bahnhofstraße durch die 4 Männer eingeholt, gestellt und der alarmierten Polizei übergeben werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der 17 jährige aus Südosteuropa stammende Jugendliche keinen festen Wohnsitz vorweisen kann. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell