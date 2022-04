Polizei Braunschweig

POL-BS: Rote Ampel missachtet - leichtverletzte Radfahrerin

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hildesheimer Straße

27.04.2022, 14:26 Uhr

Ein Autofahrer missachtet eine rote Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Diese wird leicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Hildesheimer Straße in Höhe des Ringgleises zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Skodas hatte nicht an der Rotlicht zeigenden Ampel gehalten, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einer kreuzenden Radfahrerin gekommen ist. Diese wurde hierdurch leicht verletzt.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Insgesamt wird der Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 3000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell