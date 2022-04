POL-BS: Verkehrsbehinderungen am Samstagnachmittag erwartet

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kanzlerfeld 25.04.2022, 19 - 22.30 Uhr Unbekannte brechen in das Wohnhaus ein und stehlen Bargeld. Die Polizei leitet die Ermittlungen ein und sichert Spuren am Tatort. Am Dienstagabend nutzten bislang unbekannte Täter die Gelegenheit, als die Bewohner des Einfamilienhauses für wenige Stunden nicht zuhause waren. Der oder die Täter gelangten von der Gebäuderückseite ins Haus und ...

mehr