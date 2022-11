Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt über Verkehrsinsel und wird verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag, 29.11.2022, fuhr ein 54-Jähriger gegen 04:30 Uhr in seinem Opel die Eilper Straße in Richtung Eilpe entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort gegen eine Querungshilfe. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags auslösten. Der Opelfahrer verletzte sich dabei leicht und musste wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt. Betrunken war der Hagener nicht. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

