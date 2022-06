Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Höxter werden gestört und flüchten

Höxter (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Ladengeschäft in der Westerbachstraße in Höxter einzudringen.

Die Tat hat sich in der Nacht auf den 3. Juni um 2.15 Uhr ereignet, Bei dem Versuch, sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen, wurden sie von Zeugen gesehen. Daraufhin ergriffen die zwei unbekannten männlichen Personen zu Fuß die Flucht.

Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg, daher bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

