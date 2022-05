POL-HX: Pkw fängt Feuer nach Verkehrsunfall

Nieheim (ots) - Nieheim, Alersfelde 26, dortiges Tankcenter, Samstag, 28.05.22, 01:07 Uhr - 01:15 Uhr Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag in den frühen Morgenstunden in das Tankstellengebäude Alersfelde 26 in Nieheim ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie zunächst eine Fensterscheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle einwarfen. In der Tankstelle entwendeten sie nach bisherigen Ermittlungen dann größere Mengen Zigaretten. Die Polizei bittet Zeugen, ...

mehr