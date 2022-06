Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Einbiegen auf die B64 Auto übersehen

Brakel (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden ereignete sich am Donnerstag, 2. Juni, gegen 8 Uhr auf der B64 in Höhe Brakel-Istrup.

Ein 88-jähriger Fahrer eines grauen Skoda wollte von Istrup kommend nach links auf die B64 in Richtung Bad Driburg einfahren. Dabei übersah er eine von links kommende 47-jährige Fahrerin eines roten VW Golf, die in Richtung Brakel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurden in dem Skoda der Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin verletzt, auch die Golf-Fahrerin zog sich Verletzungen zu, so dass alle drei zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8.000 Euro, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung und Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. /nig

