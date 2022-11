Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall in Hagen leicht verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hagen verletzten sich am Montagnachmittag (28.11.2022) zwei Personen leicht. Gegen 15:30 Uhr war ein 85-jähriger Hagener mit seinem Volkswagen auf der Kreuzung Feithstraße / Haldener Straße in Fahrtrichtung Lützowstraße unterwegs. Hinter dem VW-Fahrer fuhr ein 47-jähriger Mann in einem Mercedes. Der 85-jährige schilderte, dass an der Kreuzung die Ampel von Grün auf Rot sprang und er die Bremsung rechtzeitig einleitete und bei Rot gehalten habe. Trotz eingeleiteter Bremsung an der Ampel fuhr ihm der 47-Jährige auf das Auto auf. Bei Eintreffen der Polizei, konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge an der Kreuzung Feithstraße / Haldener Straße festgestellt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen befanden sich noch im Auto. Rettungskräfte begannen mit der Erstversorgung. Beide Fahrer sind leichtverletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. (arn)

