Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von GPS-Modulen aus Traktoren

Crivitz (ots)

Nach dem Diebstahl mehrerer GPS-Module aus vier Traktoren sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Donnerstag in der Halle eines Landwirtschaftsbetriebs in Crivitz Teile der GPS-Anlagen aus bzw. von den Landmaschinen demontiert und anschließend entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat am Tatort Spuren sichern können, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu dieser Tat, die sich in der Brüeler Straße ereignete, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

