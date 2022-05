Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Mehrere Roller im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Mehrere Roller, die unter anderem in der Mainzer Straße abgestellt waren, gerieten in der Nacht zum Dienstag (17.5.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mindestens fünf Mopeds zu schaffen. Diese wurden unter anderem beschädigt oder entwendet und konnten zum Teil wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell