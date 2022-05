Feuerwehr Bochum

FW-BO: Umgestürzter Baum, viel Glück gehabt!

Bochum (ots)

Eine Spaziergängerin hatte heute gegen 17:30 Uhr viel Glück als Sie auf dem Weg am Kötterberg beinahe von einem umgestürzten Baum getroffen wurde. Der ca. 12m hohe Baum stürzte ohne Vorwarnung um, dabei riss er noch einen weiteren Baum mit sich. Zwei Personen die ebenfalls auf dem Weg spazieren gingen konnten sich noch in Sicherheit bringen. Die Spaziergängerin konnte nicht mehr weglaufen und befand sich plötzlich in der auf dem Boden liegenden Baumkrone wieder. Sie konnte sich mit Hilfe der anderen zwei Personen, vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, aus dem Baum befreien. Die Frau wurde vom Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Der Baum hat zudem noch eine Stromleitung beschädigt, so dass einige Anwohner keinen Strom mehr hatten.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell