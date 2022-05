Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Kriminelle haben es auf Baumarkt abgesehen

Mörlenbach (ots)

Einen Schaden von mindestens 800 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Baumarkt in der Industriestraße verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute als sie in der Zeit zwischen Montag (16.5.) gegen 0.20 Uhr und Dienstag (17.5.), 2.30 Uhr sich über eine rückwärtige Tür Zugang zu den Räumen verschafften und nach Wertvollem suchten. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehende sachdienlichen Hinweise entgegen (Rufnummer 06252/706-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell