Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unfallflucht mit Personenschaden

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Hamminkelner mit seinem Pedelec die Rheder Straße in Hamminkeln in Richtung Schwanenschlatt. Im weiteren Verlauf bog er nach rechts in die Sachsenstraße ein. Beim Abbiegen kam ihm ein Pkw entgegen, der die Sachsenstraße in Richtung Römerstraße befuhr. Hierbei kam der Pkw dem Pedelecfahrer so nah, dass dieser eine Vollbremsung einleitete, um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden. Der Pedelecfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. An dem Pedelec entstand Sachschaden. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Der 17-jährige fuhr daraufhin nach Hause und begab sich später in ärztliche Behandlung. In der Nacht verständigte seine Mutter die Polizei.

Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen schwarzen Kombi (evtl. VW Golf) mit Weseler Kennzeichen. Am Steuer saß eine jüngere Frau (25-30 Jahre) mit blondem Haar. Im Fahrzeug befand sich eine weitere weibliche Person.

Das Verkehrskommissariat in Wesel bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können sich bei der Polizeiwache in Wesel zu melden (Tel.: 0281-1070).

