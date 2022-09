Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bushaltestelle durch Feuer beschädigt

Neu Zachun (ots)

In Neu Zachun ist am späten Mittwochabend ein Bushaltestellenhäuschen durch ein Feuer leicht beschädigt worden. Offenbar gerieten zunächst eine Mülltonne und ein Fahrrad in Brand. Die auf das Häuschen übergreifenden Flammen verursachten leichte Schäden am Gebälk. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei, die derzeit von Brandstiftung ausgeht, sicherte Spuren am Brandort. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

