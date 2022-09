Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jagdkanzel ausgebrannt

Zierzow (ots)

Auf einer Wiese bei Zierzow ist am Mittwochnachmittag eine Jagdkanzel in Brand geraten. Der Hochsitz brannte aus, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Zudem griffen die Flammen auf eine Grasfläche über. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. An der abgebrannten Jagdkanzel fand die Polizei anschließend eine leere Böller-Verpackung, sodass von Brandstiftung ausgegangen wird. Möglicherweise ist das Feuer durch Kinderhand verursacht worden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell