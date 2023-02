Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wölfe bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt ++ Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität" - mehrere Aufgriffe ++ Kleinkraftradfahrer versucht zu flüchten - 19-Jährigen gestellt ++ Geld überwiesen

Lüneburg (ots)

Presse - 07.02.2023 ++

Lüneburg

Neu Oerzen/Drögennindorf/Amelinghausen - Wölfe bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt - zwei Tiere werden auf Bundesstraße 209 von Fahrzeuge erfasst

Zu gleich zwei getöteten Wölfen nach Kollisionen mit Fahrzeugen kam es in den letzten Tagen in der Region. Bereits am 03.02.23 wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass er am Morgen auf der Bundesstraße 209 zwischen Amelinghausen und Drögennindorf mit einem mutmaßlichen Wolf kollidiert wäre. Das Tier konnte nicht mehr vorgefunden werden; jedoch wurde am Nachmittag mehrere hundert Meter entfernt ein verendeter Wolf festgestellt.

In den späten Abendstunden des 06.02.23 kollidierte dann ein Autofahrer ebenfalls auf der Bundesstraße 209 zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf mit einem Wolf. Das Tier verendete im Bereich des Unfallortes.

Wolfsberater übernahmen in Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg in beiden Fällen weitere Maßnahmen.

Lüneburg - Kleinkraftradfahrer versucht zu flüchten - 19-Jährigen gestellt

Einen 19 Jahre alten Kleinkraftradfahrer aus dem Bereich Bleckede wollte die Polizei in den frühen Abendstunden des 06.02.23 im Bereich der Bleckeder Landstraße kontrollieren. Der junge Mann gab Gas und versuchte auf halsbrecherische Weise zu flüchten, gefährdete Fußgänger und anderen Verkehrsteilnehmer und konnte in der Folge gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Heranwachsende das Kennzeichen manipuliert hatte. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren auch wegen Kennzeichenmissbrauch wurden eingeleitet.

Lüneburg - Spendendose gegriffen - flüchtiger Täter kein Unbekannter

Eine Spendendose des Lüneburger Tierheims griff sich ein bereits polizeilich bekannter 33-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 06.02.23 vom Tresen einer Bäckerei in der Universitätsallee. Der Dieb ergriff die Flucht, verlor jedoch dabei sein Handy und seine Krankenkarte. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Ladendieb (mit Hausverbot): 16 Schachteln Zigaretten im Visier

Insgesamt 16 Schachteln Zigaretten versuchte ein 40-Jähriger in den Mittagsstunden des 06.02.23 aus einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk mitgehen zu lassen. Er passierte gegen 12:00 Uhr mit den Zigaretten die Kassenzone, wurde ertappt, wollte weglaufen, konnte jedoch festgehalten werden. Der Mann hatte bereits schon ein bestehendes Hausverbot. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Neuhaus/Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Geld überwiesen - "Masche weiterhin aktuell" - WhatsApp- und SMS-Betrugsmasche

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit Monaten nutzen die Täter auch WhatsApp und SMS-Nachrichten, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Auch in den letzten Tagen meldeten sich in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-D. und Uelzen wieder verschiedene Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, die aktuell entsprechende Nachrichten bekommen hatten, jedoch gut informiert waren und nicht auf "Überweisungsforderungen" eingingen.

Auf einem Schaden von mehr als 1.500 Euro bleibt vermutlich jedoch ein über 60-Jähriger aus dem Amt Neuhaus sitzen. Der Mann hatte am 03.02.23 ein WhatsApp-Nachricht seines angeblichen Sohnes bekommen. "Dessen Telefon sei ins Wasser gefallen; er habe eine neue Nummer und benötige Geld" ... so dass der Neuhauser mehr als 1.500 Euro anwies. Danach flog der Schwindel auf.

Hintergrund:

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität" - mehrere Aufgriffe

Auch im Verlauf des 06.02.23 kontrollierten Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit zusammen mit Ermittlern im Lüneburger Stadtgebiet wieder mit dem Schwerpunkt Drogen. Dabei konnten die Einsatzkräfte im Verlauf des Nachmittags mehrere Personen mit Betäubungsmitteln ertappen und diese sicherstellen.

Gegen 16:30 Uhr ein 20-Jähriger Bei der St.-Johanniskirche und Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs. Parallel stellten die Beamten in der Jacke des jungen Mannes Cannabis fest. Gegen 17:20 Uhr kontrollierten die Beamten Vor dem Roten Tore einen 22-Jährigen, der noch schnell versuchten einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana wegzuwerfen. Bereits gegen 16:20 Uhr ertappten die Beamten in der Schießgrabenstraße einen 30-Jährigen mit einem Joint. Gleiches galt für einen 47-Jährigen, bei dem in der Kleidung Bei der Ratsmühle Marihuana sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - 31 Verstöße bei Durchfahrtkontrollen

Das Verbot der Durchfahrt kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 06.02.23 in der Salzstraße sowie Am Sande. Bei ahndeten die Beamten binnen zwei Stunden insgesamt 35 Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Krankentrage aus Sporthalle gestohlen

Durch ein offenstehendes Fenster gelangten Unbekannte in der Nacht zum 05.02.23 in eine Sporthalle in der Bauernstraße. Aus der Halle nahmen die Personen eine Krankentrage sowie weitere Gegenstände mit, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Prezelle - beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten gestört - Täter flüchten

Beim Versuch mit einem Rohrpfosten eines Straßenschildes einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, ertappten Anwohner in den späten Abendstunden des 06.02.23 zwei Unbekannte. Die Täter ergriffen gegen 22:30 Uhr ohne Beute die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten, OT. Reitze - "verunfallt"

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw VW Phaeton sowie einem Pkw VW Golf kam es in den Nachmittagsstunden des 06.02.23 in Reitze. Der 56 Jahre alte Fahrer des Phaeton hatte einen vorfahrtsberechtigen 39-Jährigen mit seinem Golf übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Beide Fahrer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Waddeweitz, OT. Salderatzen - Einbruch in Bioladen

In die Räumlichkeiten eines Bioladens in Salderatzen drangen Unbekannte in den späten Abendstunden des 06.02.23 ein. Dabei wurden verschiedene Gegenstände erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Barum b. Bad Bevensen - von der Fahrbahn abgekommen - gegen Baum geprallt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 82 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa in den Nachmittagsstunden des 06.02.23 auf der Kreisstraße 11. Die Seniorin war gegen 16:15 Uhr von Bad Bevensen kommend in Fahrtrichtung Barum nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte nach gut 125 Metern mit einem Baum. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Uelzen - "tiefstehende Sonne" - Fußgänger übersehen

Einen 49 Jahre alten Fußgänger übersah eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW vermutlich aufgrund der tiefstehende Sonne im Bereich eines Fußgängerüberwegs in der Ringstraße. Der Pkw erfasste den Mann gegen 09:30 Uhr. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

