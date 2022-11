POL-OG: Friesenheim-Oberweier - Irrfahrt verursacht hohen Sachschaden, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots) - Zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in der Rheinstraße, zwischen 6:30 Uhr und 13:40 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen 1er BWW, mutmaßlich bei der Vorbeifahrt, auf der Fahrerseite gestreift. Hierbei entstand an der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von ...

