Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in der Rheinstraße, zwischen 6:30 Uhr und 13:40 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen 1er BWW, mutmaßlich bei der Vorbeifahrt, auf der Fahrerseite gestreift. Hierbei entstand an der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell