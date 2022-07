Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Telefonbetrüger erbeuten Codes von Guthabenkarten

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Telefonbetrüger schlugen am Dienstag gegen 17:30 Uhr in einem Drogeriemarkt am Kimryplatz in Kornwestheim zu. Unter dem Vorwand, dass der Anruf aus der Zentrale des Unternehmens stammen soll, meldete sich eine Frau telefonisch in der Kornwestheimer Filiale und befragte eine Mitarbeiterin nach dem aktuellen Bestand von Online-Guthabenkarten. Angeblich würde es Probleme mit dem Einlösen von diversen Guthabenkarten geben, weshalb die Zentrale die Gutscheinnummern zum Abgleich benötige. Die Mitarbeiterin aktivierte mehrere Karten und gab die dazugehörigen Gutscheinnummern am Telefon durch. Erst als ein weiterer Mitarbeiter auf das laufende Telefonat aufmerksam wurde, erkannten das Personal den Betrug und verständigten die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

