POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Eine Brandmeldeanlage in einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Düngstruper Straße in Wildeshausen hat am Montag, 10. Oktober 2022, gegen 07:45 Uhr, ausgelöst. Beamte der benachbarten Polizeidienststelle rückten aus und nahmen Brandgeruch wahr. Ausgehend vom Betrieb war eine Rauchwolke, jedoch kein offenes Feuer zu sehen. Noch während der ...

mehr