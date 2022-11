POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Radfahrer schwer verletzt

Sinzheim (ots) - Ein schwer verletzter Autofahrer und ein Totalschaden an dessen Dacia ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Freitagmorgen gegen 3:20 Uhr auf der Autobahn zwischen Baden-Baden und Bühl, in Fahrtrichtung Basel, ereignet hat. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Wagen den mittleren Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärten Umständen fuhr er auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen eines ...

mehr