Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ross ohne Reiter gesichtet

Zweibrücken Stadtteil Mittelbach (ots)

Am Dienstag, dem 18.10.2022, gegen 17:45Uhr teilte eine besorgte Bürgerin hiesiger Polizeiinspektion mit, dass sie soeben in Mittelbach, auf einem Wirtschaftsweg neben der Eisvogelbrücke ein Pferd gesehen habe, welches aufgesattelt, aber ohne Reiter, davongerannt sei. Die Dame befürchtete nunmehr, dass das Pferd seinen Reiter abgeworfen habe und selbiger sich nunmehr in hilfloser Lage befinde. Seitens der Dienststelle wurde daraufhin eine umfangreiche Suche im fraglichen Gelände durchgeführt, ebenso wurden sämtliche Höfe in der Umgebung abgefragt, jedoch wurden dort weder ein Ross noch ein Reiter vermisst. Die Suche wurde durch den Jagdpächter unterstützt, welcher über eine Wärmebildkamera verfügt. Nachdem bis 22 Uhr keine neuerlichen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, wurde die Suche vor Ort zunächst abgebrochen. Am heutigen Vormittag wurde nochmals nachgesucht, bzw. mit der Mitteilerin, und dem an der Suche beteiligten Jagdpächter gesprochen, sowie die umliegenden Bauernhöfe nochmals kontaktiert. Nach abschließender Beurteilung ist es nunmehr auszuschließen, das sich eine Person in einer hilflosen Lage befindet, bzw. ein Pferd "umherirrt".

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell