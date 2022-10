Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.10.2022 um 10:08 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Transporter-Anhänger-Gespann auf, dass im Gewerbegebiet Nahbollenbach eine Einbahnstraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr und in der Folge auf die B41 auffuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, welche das Führen eines Kleinkraftrades oder Traktors erlaubt. Weiterhin war die Hauptuntersuchung am mitgeführten Anhänger bereits seit über einem Jahr abgelaufen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt vor Ort untersagt.

