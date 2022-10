Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall führt zu Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr

Trier (ots)

Im Bereich der Kreuzungsanlage Engelstraße / Nordallee ereignete sich am Freitag, 14. Oktober, gegen 07.15 Uhr ein Verkehrsunfall, der zu längeren Wartezeiten in der Nordallee, der Theodor-Heuss-Allee und angrenzenden Straßenzügen führte. Eine 20jährige Fußgängerin, die aus der Engelstraße kommend die Nordallee überqueren wollte, wurde auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten Hinweisen könnte die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot gezeigt haben.

Der Verkehr musste für die ärztliche Erstversorgung der Verletzten einseitig umgeleitet werden, was für die Dauer einer guten halben Stunde beidseitig für längere Wartezeiten und Rückstaus im Berufsverkehr geführt hatte. Im Einsatz waren neben einer Rettungswagen- und Notarztbesatzung auch zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell