POL-PDTR: PKW macht sich selbstständig und verunfallt

Waldrach (ots)

Am Donnerstag, 13.10.2022 ereignete sich gegen 08:15 Uhr in Waldrach ein Verkehrsunfall. Ein kurzzeitig abgestellter PKW begann auf der abschüssigen Straße "In der Lay" zu Rollen. Nach einer Strecke von circa 100 Metern, auf der sich das Fahrzeug ohne Fahrer bewegte, kollidierte dieses mit einem entgegenkommenden PKW. In dem fahrerlosen Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein Kleinkind in seinem Kindersitz. Um etwaige Verletzung ausschließen zu können, wurde dieses vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise nahm der losrollende PKW keine hohe Geschwindigkeit auf, sodass weitere Personenschäden ausblieben.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.

