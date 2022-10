Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Linienbus, 7-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Trier (ots)

Am 11.10.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Maarstraße, Trier, in Fahrtrichtung Kloschinskystraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem 7-jährigen Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Linienbus den 7-jährigen Radfahrer in einer Engstelle, wodurch das Kind stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt Trier: 0651/9779-1710 oder 1715.

