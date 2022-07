Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine 37-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr die Wiesenstraße in Richtung Burghaldenstraße. An der Kreuzung Wiesenstraße / Hegnacher Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47 Jahre alten Ford-Fahrers, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt.

Korb: Von Straße abgekommen

Ein 18-jähriger Seat-Fahrer kam am Donnerstag gegen 13:30 Uhr beim Befahren der Straße Saure Wiesen aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Am Pkw sowie am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der B14. Ein 31-jähriger Dacia-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang. Kurz vor der Teiler B14 / B29 wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Ford einer 49 Jahre alten Frau, die sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Um eine Kollision zwischen den beiden Pkw zu vermeiden, musste sie nach links ausweichen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Zu einer Berührung zwischen den beiden Pkw kam es nicht, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

