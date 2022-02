Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Notarztfahrzeug beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 16.02.22, war in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.15 Uhr der Notarzt in der Löwenbrückener Straße in Trier eingesetzt, das Fahrzeug wurde am Straßenrand abgestellt. In diesem Zeitraum muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Heckklappe des Notarztfahrzeugs gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell