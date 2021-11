Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Montag (08.11.2021) wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 81-Jährige fuhr mit ihrem Opel auf der Herforder Straße in Richtung Hohenhausen und übersah an der Kreuzung zur Lemgoer Straße einen vorfahrtberechtigten Audi. Die 28-jährige Fahrerin des Audi bremste, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Sie selbst, ihre 32-jährige Beifahrerin und die 81-Jährige wurden aufgrund leichter Verletzungen im Klinikum behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 12 500 Euro.

