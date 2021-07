Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Mit einer ganzen Reihe rechtlicher Konsequenzen muss ein Mann aus dem Stadtgebiet rechnen. Der 37-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagmorgen in der Hartmannstraße an einem Fahrzeug ein Kennzeichen gestohlen und dieses an einem nicht zugelassenen Motorrad angebracht zu haben. Obwohl er stark alkoholisiert war, nutzte der Mann die Maschine im Straßenverkehr. Wenig später verursachte er in der Friedrich-Engels-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle; das Motorrad ließ er zurück. Während er selbst seine Verletzungen im Krankenhaus versorgen ließ, stiftete der 37-Jährige nach den derzeitigen Erkenntnissen zwei Bekannte an, das Motorrad verschwinden zu lassen.

Dank der Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den mutmaßlichen Verantwortlichen im Krankenhaus ausfindig machen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholpegel von 2,11 Promille in der Atemluft. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.

Für die weiteren Ermittlungen wurden unter anderem das Telefon des Mannes, das Motorrad - das versteckt in einem Innenhof aufgefunden wurde - und der Helm, den der Unfallfahrer an der Unfallstelle zurückgelassen hatte, sichergestellt. |cri

