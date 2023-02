Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Am Freitag kurz nach 10.00 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die 82 -jährige Fahrerin eines Pkw BMW 218i befuhr die Isolde-Kurz-Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung zeigte zu diesem Zeitpunkt Rotlicht und es standen bereits drei Fahrzeuge. Die 82 -Jährige fuhr aus bislang unbekannter Ursache nahezu ungebremst auf den stehenden Pkw Ford Fiesta einer 29 -Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta auf den davorstehenden Pkw Seat Altea und dieser auf den wiederum davorstehenden Pkw Smart ForFour geschoben. Die 29 -jährige Fiesta-Fahrerin sowie ihr im Kindersitz mitfahrendes 11 Monate altes Kind erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Die 52 -jährige Fahrerin und ihre 53 -jährige Beifahrerin des Seat Altea wurden leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der BMW und der Ford Fiesta waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Freitag um 18.40 Uhr hat sich auf der B 465 an der BAB-Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost an der dortigen Lichtzeichenanlage ein Auffahrunfall ereignet. Die 29 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf bremste wegen der rot zeigenden Lichtzeichenanlage ab. Der nachfolgende 18 -jährige Fahrer eines Pkw VW Scirocco erkannte dies zu spät und fuhr auf den noch rollenden Golf auf. Beide Fahrzeugführer wie auch die 16 -jährige Beifahrerin im Scirocco erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Rottenburg a.N. (TÜ): Verdacht einer Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es an der Ecke Tübinger Straße/L370/L385 mutmaßlich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach Angaben eines 20 -jährigen Fußgängers wollte dieser gegen 18.50 Uhr die grüne Fußgängerampel an der Örtlichkeit überqueren. Hierbei sei er von einem aus Richtung Weiler kommenden blauen VW Golf mit VS-Zulassung erfasst und verletzt worden. Der Golf sei dann in Richtung Kiebingen geflüchtet, ohne sich um den verletzen Fußgänger, welcher vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde, zu kümmern. Zeugen des Vorkommnisses werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottenburg unter 07472/98010 in Verbindung zu setzten.

Tübingen (TÜ): Rollerfahrer überfallen

Am Freitagabend ist es an der Einmündung Marienburger Straße/Aixer Straße zu einem Raub gekommen. Ein 21 -Jähriger wollte gegen 23.10 Uhr mit seinem Motorroller von seiner Arbeitsstelle in der Aixer Straße in Richtung seiner Wohnanschrift fahren. Hier wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen. Eine der Personen bat darum, ihn aufgrund einer Geheinschränkung ein Stück mitzunehmen. Dieser Bitte kam er nach. An der oben genannten Tatörtlichkeit endete die Fahrt schließlich. Die andere Person folgte dem Roller bis zur Tatörtlichkeit. Hier forderten die beiden Täter Bargeld und Wertsachen. Im weiteren Verlauf wurde er von den Tätern festgehalten und aus seinem mitgeführten Rucksack wurden Bargeld und weitere Wertsachen entwendet. In der Folge ließen sie vom 21 -Jährigen ab und er setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte zwei jugendliche Tatverdächtige im Tatortnahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ob sie als Täter in Betracht kommen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Balingen (ZAK): Unfall auf Fußgängerüberweg

Schwere Verletzungen hat der 35 -jährige Fahrer eines Pedelec bei einem Verkehrsunfall am Freitag um 17.30 Uhr erlitten. Er hatte einen Fußgängerüberweg in der Lange Straße fahrend überquert und ist hierbei von einem Pkw Opel Zafira erfasst worden, welcher von einem 52 -Jährigen gelenkt wurde. Der Opel hatte die Lange Straße in Richtung Stadtmitte befahren, der Pedelec-Fahrer hatte die Straße aus Sicht des Opelfahrers von links nach rechts überquert. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Opel mit seinem linken vorderen Eck das Vorderrad des Pedelec erfasste. In der Folge stürzte der Pedelecfahrer seitlich gegen den Opel und kam auf dem Fußgängerüberweg zum Liegen. Er wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro.

Tübingen (TÜ): Zwei Fußgängerinnen durch Unfall schwer verletzt

Am Freitag kurz vor Mitternacht ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fußgängern gekommen. Der 22 -jährige Fahrer eines Pkw BMW hatte die Wilhelmstraße befahren und wollte nach links in die Straße Nordring abbiegen. Hierbei übersah er zwei 20 -jährige Fußgängerinnen, welche zu diesem Zeitpunkt den Nordring aus Sicht des BMW-Fahrers von links nach rechts überquerten. Der BMW Fahrer erfasste auf seinem Fahrstreifen zunächst eine der Fußgängerinnen, woraufhin diese auf die Motorhaube des BMW aufgeladen wurde. Ob die zweite Fußgängerin ebenfalls von dem PKW erfasst oder durch die erste Fußgängerin umgestoßen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fußgängerinnen wurden schwer verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst jeweils in eine Klinik verbracht. An dem BMW ist ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und den BMW sichergestellt.

