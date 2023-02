Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbrüche; Seniorinnen betrogen

Reutlingen (ots)

-Betzingen (RT): Auffahrunfall auf B28

Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat ein Auffahrunfall am Montagmorgen auf der B28 nach sich gezogen. Gegen 8.50 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die linke Fahrspur der Bundesstraße von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Breitenbachbrücke bremste er den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf der rechten Fahrspur und dem Fahrstreifenwechsel eines vorausfahrenden Fahrzeugs seinen Wagen ab. Eine nachfolgende 20-Jährige erkannte die Situation und verringerte mit ihrem Peugeot 208 ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender 25 Jahre alter Mann bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf den Peugeot auf. Der Peugeot wurde durch den Aufprall wiederum auf den VW Golf aufgeschoben. Eine ärztliche Versorgung der Unfallbeteiligten war vor Ort nicht erforderlich. An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. Der Polo und der Peugeot mussten abgeschleppt werden. (sm)

Bad Urach (RT): In Jugendhaus eingebrochen

In ein Jugendhaus in der Straße Beim Tiergarten ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 0.15 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem und stieß dabei auf Bargeld und mehrere Controller einer Spielekonsole, die er mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden von etwa 500 Euro dürfte den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in eine nahegelegene Gaststätte bestehen könnte, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war. (rn)

Balingen (ZAK): Perfide Betrugsmasche

Eine Seniorin aus einem Balinger Teilort ist am Samstag, gegen 13 Uhr, von einem Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Ein unbekannter Täter klingelte bei der Dame und versuchte unter dem Vorwand, dass er im Auftrag einer Angehörigen die neu berechnete Grundsteuer einholen solle, in das Haus zu gelangen. Die Dame schenkte dem Betrüger Glauben und ließ ihn ins Haus. Daraufhin kam es auch zur Übergabe des geforderten Geldbetrages den der Mann einsteckte und sich entfernte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 40-50 Jahre alt, kurze blonde Haare, 175-180 cm groß. Er war dunkel gekleidet und trug einen grünen Mund-Nasen-Schutz und sprach akzentfreies Deutsch.

Kurz zuvor war es gegen 11.30 Uhr in der Balinger Kernstadt zu einem ähnlichen Fall gekommen. Hierbei gab sich der Täter gegenüber einer Seniorin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und teilte ihr mit, dass es in der Vergangenheit öfters zu Diebstählen durch Pflegedienstpersonal zum Nachteil von Patienten gekommen wäre. Er bat die Dame darum ihre Wertsachen auf Vollständigkeit zu überprüfen und fragte ob und wo sie wertvollen Schmuck aufbewahrt. Daraufhin wurde die Frau skeptisch und verwies den Unbekannten aus dem Haus. Die Täterbeschreibung deckt sich mit der des oben aufgeführten Falles. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Balingen die Ermittlungen aufgenommen. (fj)

Bitz (ZAK): Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zwischen Sonntag, acht Uhr und Montag, 7.15 Uhr, ist in ein Lebensmittelgeschäft in der Sandgrubenstraße eingebrochen worden. Durch Aufhebeln einer Türe gelangte der Unbekannte in das Innere des Geschäftes, welches er daraufhin durchsuchte. Ersten Erkenntnissen stieß er dabei neben zahlreichen Getränkedosen auch auf Zigaretten, Bargeld und Briefmarken, die er mitgehen ließ. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt. (fj)

