LPI-J: Fernseher aus Jugendclub gestohlen

Mattstedt (ots) - Am 13.06.2022, zwischen 07.00 Uhr und 13:00 Uhr wurde an der Poche in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 583 Fahrzeuge gemessen, davon waren 74 zu schnell unterwegs. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Ort liegt bei 50 km/h. Der schnellste Temposünder fuhr hier am gestrigen Tag 92 km/h. Es wurden insgesamt 54 Verwarngelder und 20 Bußgelder verhängt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

