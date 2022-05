POL-SL: 43-Jähriger verstarb nach Drogenintoxikation

Saarbrücken (ots) - Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, versuchten zwei Unbekannte gegen 10:30 Uhr in einem Innenhof in der Straße "Schroten" in Saarbrücken/St. Johann einen 60-jährigen Mann gegen seinen Willen in einen silberfarbenen Mercedes (ältere E-Klasse) zu ziehen. Die Polizei setzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte ...

mehr