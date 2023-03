Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Berggasse ist am Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 15.15 Uhr und 20.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Wohnhauses. Dort stieß der Einbrecher auf Bargeld und Schmuck, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Gegen 11.10 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Auchtertstraße in Richtung L 384 unterwegs. Dabei fuhr er wohl aufgrund von Unachtsamkeit auf den im Bereich der Aufschleifung verkehrsbedingt stehenden Dacia einer 34-Jährigen auf. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Autos beziffert die Polizei auf insgesamt schätzungsweise 4.000 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Gegen Mauer geprallt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von knapp 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Holzelfinger Steige ereignet hat. Ein 40-Jähriger war gegen 0.45 Uhr mit seinem Opel Meriva auf der L387 bergabwärts unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, verlor er im Verlauf einer Linkskurve auf der schlüpfrigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst in die rechten Leitplanken. Von diesen wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und knallte dort gegen eine Mauer, an der der Wagen letztendlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): B 27 nach Unfall voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat am Dienstagabend zu einer rund 90-minütigen Vollsperrung der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart geführt. Kurz vor 18.30 Uhr war eine 27 Jahre alte BMW-Lenkerin auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Stetten stockte der Verkehr, worauf die Frau mit ihrem Wagen auf einen abbremsenden Hyundai eines 48-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall wurde der 48-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Beifahrerin im Alter von 43 Jahren erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Zwei 21 und 18 Jahre alte Personen, die sich ebenfalls im Hyundai befunden hatten, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die beiden Pkw, an denen sich der Sachschaden auf jeweils circa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart konnte gegen 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (mr)

Ostfildern (ES): Auffahrunfall auf L1192

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L1192 bei Nellingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 24-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit ihrem VW Polo von Esslingen herkommend auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Kurz nach Ende des zweispurigen Ausbaus erkannte sie offenbar zu spät, dass der 55 Jahre alte Lenker eines vorausfahrenden Daihatsu verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Wagen auf. Sowohl die 24-Jährige als auch der 55-Jährige und seine 49 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Die Straße musste mit einer Reinigungsmaschine gesäubert werden. (rn)

